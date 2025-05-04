Названо количество пробуренных в Иране нефтяных и газовых скважин

БАКУ /Trend/ - В течение 1-го месяца текущего иранского года (21 марта-20 апреля 2025 г.) в Иране было пробурено и модернизировано 8 нефтяных и газовых скважин.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ заместитель генерального директора Национальной буровой компании Ирана Гамидрза Шафии Макванд.

По его словам, из пробуренных скважин 1 - разведочная скважина, остальные - отремонтированные скважины.

Шафии Макванд отметил, что на территории Национальной компании южных нефтяных зон была пробурена 1 разведочная скважина и отремонтированы 5 скважин.

В рамках проекта по бурению на газовом месторождении Киш на территории деятельности иранской нефтегазовой компании Парс были пробурены 2 скважины.

"В 1-м месяце Национальная горнодобывающая компания произвела в общей сложности 11,2 тысячи метров раскопочных работ. В настоящее время ведутся работы по размещению 11 буровых установок компании на различных месторождениях", - сказал он.

Отметим, что в настоящее время в Иране действуют 74 месторождения нефти и 22 месторождения газа. На территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 37 месторождений, на территории компании центральных нефтяных зон Ирана - 14, на территории компании по добыче нефти и газа Арвандан - 5, на территории оффшорной нефтяной компании - 18. Также на территории Национальной компании южных нефтяных зон Ирана действуют 5 газовых месторождений, на территории компании центральных нефтяных зон - 13, на территории нефтегазовой компании Парс - 1, на территории оффшорной нефтяной компании - 3.

Добавим, что все запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 трлн баррелей. Иран может добыть 340 миллиардов баррелей с помощью существующего технологического оборудования.