"Узбекнефтегаз" привлёк $207 млн клубного кредита

ТАШКЕНТ /Trend/ - Компания «Узбекнефтегаз» подписала соглашение с международными банками Standard Chartered, MUFG Bank и Abu Dhabi Commercial Bank о привлечении клубного кредита на $207 млн, сообщила пресс-служба компании, передает Trend.

Согласно информации, средства направят на финансирование инвестиционных и ESG-проектов.

Также компания разместила крупнейший в своей истории выпуск еврооблигаций на сумму $850 млн сроком на 5 лет. Спрос составил $1,9 млрд, что позволило снизить ставку до 8,75% годовых. Привлечённые средства пойдут на рефинансирование долгов, капитальные расходы и корпоративные цели.