Кыргызстан и Саудовская Аравия обсудили расширение двустороннего сотрудничества

БИШКЕК /Trend/ - Посол Кыргызстана в Саудовской Аравии Улукбек Марипов провёл встречу с председателем Федерации торгово-промышленных палат Саудовский Аравии Хасаном Моаджебом Аль-Хувейзи, сообщили в МИД Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили возможности расширения двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Саудовской Аравией.

Сообщается, что посол ознакомил собеседника с последними шагами посольства, направленными на активизацию экономических связей между двумя странами.

Хасан Аль-Хувейзи, в свою очередь, положительно оценил текущую динамику партнёрства и подчеркнул важность укрепления связей между торгово-промышленными палатами для раскрытия потенциала взаимовыгодного сотрудничества.

По итогам встречи стороны договорились поддерживать регулярные контакты в преддверии предстоящих совместных мероприятий с участием деловых кругов обеих стран.