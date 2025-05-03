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В Иране из-за песчаной бури госпитализированы более 90 человек

Иран Материалы 3 мая 2025 21:22 (UTC +04:00)
В Иране из-за песчаной бури госпитализированы более 90 человек
Фото: МИД Ирана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Из-за песчаной бури в провинции Хузестан на юго-западе Ирана 802 человека обратились в больницы за последние 24 часа.

Как передает Trend, Об этом заявил заместитель ректора Университета медицинских наук имени Ахваза Джундишапура доктор Мейсем Муази.

Муази отметил, что они обращались по поводу проблем с сердцем и дыханием.

"Из них 92 были госпитализированы, остальные выписаны после обследования", - сказал он.

Муази предупредил местное население, призвав их оставаться дома, особенно детей, беременных женщин, пожилых людей и людей с респираторными заболеваниями.

Отметим, что метеорологическая служба провинции Хузестан объявила «красное предупреждение» на четверг и пятницу в связи с песчаными бурями, указав, что погода представляет опасность для здоровья людей.

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