Я впервые в Баку и полюбила этот прекрасный город - бронзовый призер марафона из Японии

БАКУ /Trend/ - Это было мое первое участие на Бакинском марафоне и рада, что вошла в числе призеров.

Об этом Trend сказала бронзовая медалистка Эрико Сома из Японии.

"Было очень ветрено, но люди подбадривали меня, так что я им очень благодарена. Баку очень красив по архитектуре и люди очень гостеприимные и доброжелательные, очень вкусная кухня. Я полюбила этот город!", - сказала на финише японская спортсменка.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева состоялся "Бакинский марафон 2025".

В этом году на "Бакинский марафон 2025", проходящий под девизом «Победи ветер», зарегистрировано рекордное число участников - около 28 тысяч человек. Дистанция марафона составляет 21 километр.