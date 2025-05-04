Команда Национального университета обороны приняла участие в Бакинском марафоне (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - 4 мая в Баку состоялся Бакинский марафон – 2025, проходивший под девизом «Победи ветер», сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В марафоне, организованном в целях поддержки развития спорта и пропаганды здорового образа жизни, наряду с профессиональными спортсменами, любителями спорта, известными общественно-политическими деятелями, принимала участие и команда в составе 25 воспитанников Военного института имени Гейдара Алиева, действующего в подчинении Национального университета обороны.

Марафон стартовал и завершился на Площади Государственного флага. Команда Национального университета обороны уверенно и упорно преодолела дистанцию в 21 километр.

В ходе марафона молодые военнослужащие привлекли внимание своей физической подготовкой и патриотическим духом. Приняв участие в марафоне, они ещё раз продемонстрировали обществу важность здорового образа жизни, регулярных занятий спортом и гражданской солидарности.

Отметим, что приём документов в военно-учебные заведения, действующие в подчинении Национального университета обороны, продолжится до 30 мая.