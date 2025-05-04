В МИД Азербайджана прокомментировали задержание в московском аэропорту депутата Азера Бадамова

БАКУ/ Trend/ - В Министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали информацию о задержании в московском аэропорту депутата Милли Меджлиса Азера Бадамова.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, в ведомстве подтвердили произошедший инцидент.

"Да, это действительно произошло сегодня. Отметим, что визит делегации, в которую входит депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов, в город Астрахань был организован именно по приглашению вице-губернатора Астраханской области Российской Федерации - Председателя Правительства Дениса Афанасьева с целью участия в мероприятиях по случаю 102-й годовщины со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Несмотря на то, что делегация вылетела из Баку в Москву, российская сторона без какого-либо предварительного предупреждения или информации задержала депутата Азера Бадамова, входившего в состав делегации, в аэропорту Москвы, заявив, что ему запрещен въезд в страну. После того, как его некоторое время задержали в московском аэропорту, его вернули в нашу страну.

В связи с этим с МИД России немедленно связались через наше посольство в России, официальный представитель МИД России сообщил, что вопрос будет расследован, но не дал объяснений по поводу причин этого решения.

Считаем это решение российской стороны недружественным шагом, ждем от России разъяснений по данному вопросу", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.