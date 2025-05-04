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В Баку против ветра - своеобразный экстрим - серебряный призер марафона из Украины

Общество Материалы 4 мая 2025 13:40 (UTC +04:00)
В Баку против ветра - своеобразный экстрим - серебряный призер марафона из Украины

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - В Баку против ветра - своеобразный экстрим.

Об этом Trend сказал на финише украинский спортсмен Виталий Шафар.

"Я 25 лет принимаю участие в марафонах и впервые приехал из Киева в Баку - очень красивый город. Никогда не бегал и не боролся против ветра - это своеобразный экстрим", - сказал он.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева стартовал "Бакинский марафон 2025". Участники начали забег с Площади Государственного флага.

В этом году на "Бакинский марафон 2025", проходящий под девизом «Победи ветер», зарегистрировано рекордное число участников - около 28 тысяч человек. Дистанция марафона составляет 21 километр.

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