АБР приветствует отказ азиатских стран от ответных мер на фоне глобальной торговой напряженности

МИЛАН/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) не занимает менторскую позицию по отношению к своим странам-участницам, а стремится показать возможные последствия различных политик и способствовать укреплению сотрудничества.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил главный экономист и генеральный директор Департамента экономических исследований и оценки воздействия на развитие АБР Альберт Парк, выступая на сессии «Глобализация как движущая сила устойчивого развития» в рамках 58-го Ежегодного заседания АБР в Милане.

«Было отрадно видеть, что в Азии, за исключением Китая, все остальные страны заявили, что не собираются принимать ответные меры», — сказал Парк, комментируя текущую геополитическую напряженность в мировой торговле. — «Мы моделировали сценарии с ответными действиями, поэтому особенно приятно, что в реальности это не стало вариантом».

По словам Парка, еще в декабре прошлого года АБР предупреждал о потенциальных экономических рисках, связанных с торговыми мерами возмездия. «Мы представили сценарии, демонстрирующие издержки подобных шагов, и, возможно, это послание сыграло свою роль в том, что было принято решение отказаться от ответных мер и подтвердить приверженность региональному сотрудничеству и интеграции», — отметил он.

В качестве примера Парк привел недавнюю встречу министров финансов стран АСЕАН, которая, по его словам, продемонстрировала стремление региона к углублению сотрудничества несмотря на глобальную нестабильность.