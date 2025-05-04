Глобализация остается мощным двигателем развития для развивающихся экономик — главный экономист АБР

МИЛАН/Trend/- Глобализация по-прежнему является мощным двигателем развития для развивающихся экономик.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил главный экономист и генеральный директор Департамента экономических исследований и оценки воздействия на развитие Азиатского банка развития (АБР) Альберт Парк, выступая на сессии «Глобализация как движущая сила устойчивого развития» в рамках 58-го Ежегодного заседания АБР в Милане.

Парк подчеркнул важность активного участия в глобализационных процессах для обеспечения долгосрочного экономического роста и снижения неравенства между странами.

«Необходимо работать над повышением собственной конкурентоспособности, созданием благоприятной бизнес-среды и инфраструктуры, чтобы занять достойное место в процессе глобализации», — отметил он. По его словам, несмотря на существующие вызовы, глобализация остается эффективным инструментом развития, особенно для стран с формирующимися рынками.

Ссылаясь на исследования Пола Коллиера и Дэвида Доллара из Всемирного банка, Парк указал, что «в каждый период глобализации участвующие страны демонстрировали более высокие темпы роста и наблюдалась тенденция к сближению уровней развития, то есть более бедные участники показывали даже лучшие результаты».

Он выделил период 1980–2000 годов как поворотный момент: «Это было первое время, когда множество развивающихся стран стали активными участниками глобализации», — сказал он, отметив, что именно тогда они начали переход к промышленному производству и ориентированному на экспорт росту. «Это стало мощным фактором глобального сближения и улучшения качества жизни», — добавил Парк.

Он предостерег, что в условиях стремительного технологического прогресса странам грозит отставание, если они останутся в стороне от глобальных процессов. «Рост производительности достигается за счет переноса существующих технологий. Если вы не участвуете в глобальной игре… вы просто отстанете», — подчеркнул он.

Парк отметил, что некоторые правительства проявляют осторожность из-за предполагаемых краткосрочных трудностей. «Иногда кажется, что есть определенная самодовольность, ведь рост вроде бы идет. Внедрять меры по стимулированию ПИИ и торговой глобализации непросто. Есть болевые точки», — сказал он. — «Но если посмотреть с исторической точки зрения — именно в этом направлении лежит путь развития».

По мнению Парка, для малых и менее развитых стран участие в глобальных цепочках добавленной стоимости (ГЦДС) может стать реальным стартом. «Бедная страна может начать с очень узкой специализации — не нужно производить весь товар целиком», — пояснил он.

В завершение он выразил уверенность в перспективности такого подхода: «Как только вы становитесь частью глобальной цепочки, у вас появляется шанс двигаться вверх. Участвуя в цепочке, вы учитесь как у поставщиков, так и у клиентов, и это помогает выйти на глобальный рынок».