МВФ призывает формировать фискальные буферы для поддержки целевых мер

МИЛАН/Trend/- Основной проблемой, с которой сталкивается сегодня мировая экономика, является не нарушение торговых связей, а неопределенность.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил заместитель директора Департамента Азии и Тихоокеанского региона Международного валютного фонда (МВФ) Томас Хельблинг в ходе сессии «Глобализация как движущая сила устойчивого развития» в рамках 58-го Ежегодного заседания Азиатского банка развития (АБР) в Милане.

«Фактический торговый шок оказался относительно незначительным, — отметил Хельблинг. — Более серьезным шоком на данный момент, вероятно, является шок неопределенности, который сдерживает инвестиции и потребительские расходы».

В ответ на эту ситуацию он подчеркнул важность эффективного управления рисками и макроэкономической готовности. «Наш посыл — управление рисками, или, как иногда говорят, “держите дом в порядке”. Необходима готовность и гибкость не только на уровне отдельных компаний, но и в масштабах всей экономики», — сказал он.

Хельблинг призвал правительства формировать и сохранять фискальные буферы, которые позволят оперативно реагировать и осуществлять целевые меры при необходимости. Он также отметил значение гибкости валютного курса, особенно для малых и открытых экономик.

«Гибкий валютный курс служит амортизатором при отсутствии финансовой турбулентности, — пояснил он. — Это также способствует адаптации в условиях меняющихся торговых потоков, передачи знаний и международного разделения труда».