В следующем году обязательно постараюсь взять золото - серебряный призер Бакинского марафона из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В следующем году обязательно постараюсь взять золото.

Как сообщает Trend, об этом журналистам сказала серебряный призер Бакинского марафона Анна Юсупова из Азербайджана.

"Принимать участие в марафоне в родных стенах особо значимо для меня, буду еще больше работать для достижения самых высоких целей.

Я принимаю участие в Бакинском марафоне с первых дней, и у меня уже есть бронза, в прошлом году и ныне - серебро. В следующем году постараюсь завоевать золото. Здесь по настоящему прекрасная атмосфера между участниками из разных стран, все организовано на высоком уровне", - сказала на финише спортсменка.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева состоялся "Бакинский марафон 2025".

В этом году на "Бакинский марафон 2025", проходящий под девизом "Победи ветер", зарегистрировано рекордное число участников - около 28 тысяч человек. Дистанция марафона составляет 21 километр.