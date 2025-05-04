Бакинский марафон традиционно организован на самом высоком уровне - Эдуард Мамедов

БАКУ /Trend/ - Бакинский марафон традиционно организован на самом высоком уровне.

Об этом Trend сказал 28-кратный чемпион мира по кикбоксу, вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, полковник-лейтенант Эдуард Мамедов.

"Тут царит прекрасная атмосфера праздника спорта, пропаганды здорового образа жизни, международной солидарности, так как принимают участие представители многих стран. Отрадно отметить, что в марафоне принимают участие не только спортсмены, но и представители различных сфер, что говорит о большом интересе к соревнованию. Пусть победит сильнейший!", - сказал всемирно известный спортсмен.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева стартовал "Бакинский марафон 2025". Участники начали забег с Площади Государственного флага.

В этом году на "Бакинский марафон 2025", проходящий под девизом «Победи ветер», зарегистрировано рекордное число участников - около 28 тысяч человек. Дистанция марафона составляет 21 километр.