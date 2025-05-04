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Наталья Семёнович из Украины в третий раз стала победителем Бакинского марафона

Общество Материалы 4 мая 2025 12:47 (UTC +04:00)
Наталья Семёнович из Украины в третий раз стала победителем Бакинского марафона

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - Это прекрасно в третий раз стать победителем Бакинского марафона, чувствую себя счастливой.

Как сообщает Trend, об этом журналистам сказала победительница среди женщин, украинская спортсменка Наталья Семёнович.

"Я принимала участие в марафонах во многих странах, но успех в Баку особенный. Прекрасная погода, и победила также ветер. Я тренируюсь с 6-го класса, спорт стал смыслом моей жизни и дает свои плоды. Надо всегда усиленно тренироваться, чтобы пришли результаты", - сказала на финише победительница.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева стартовал "Бакинский марафон 2025". Участники начали забег с Площади Государственного флага.

В этом году на "Бакинский марафон 2025", проходящий под девизом «Победи ветер», зарегистрировано рекордное число участников - около 28 тысяч человек. Дистанция марафона составляет 21 километр.

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