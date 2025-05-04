Председатель Милли Меджлиса направила письмо соболезнования председателю Великого Национального собрания Турции

БАКУ/ Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо с соболезнованиями председателю Великого Национального собрания Турции (ВНСТ) Нуману Куртулмушу в связи с кончиной заместителя председателя ВНСТ Сырры Сюрейи Ондерa.

Как сообщили Trend в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса, в письме Сахиба Гафарова от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса выразила соболезнования семье и близким покойного, а также членам ВНСТ, пожелав упокоения души усопшего.