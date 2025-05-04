Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Председатель Милли Меджлиса направила письмо соболезнования председателю Великого Национального собрания Турции

Политика Материалы 4 мая 2025 12:01 (UTC +04:00)
Председатель Милли Меджлиса направила письмо соболезнования председателю Великого Национального собрания Турции
Фото: Милли Меджлис Азербайджана

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо с соболезнованиями председателю Великого Национального собрания Турции (ВНСТ) Нуману Куртулмушу в связи с кончиной заместителя председателя ВНСТ Сырры Сюрейи Ондерa.

Как сообщили Trend в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса, в письме Сахиба Гафарова от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса выразила соболезнования семье и близким покойного, а также членам ВНСТ, пожелав упокоения души усопшего.

Лента

Лента новостей

Читать все новости