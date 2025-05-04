Число участников Бакинского марафона растет с каждым годом - министр

БАКУ/ Trend/ - Число людей, приезжающих из-за рубежа для участия в Бакинском марафоне, с каждым годом увеличивается.

Как сообщает Trend, об этом журналистам заявил министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов.

«Мы участвуем в марафоне уже в четвертый раз. Мы не смогли побить свой собственный рекорд. Поэтому нам нужно больше тренироваться. В следующем году будет пятый марафон. Мы постараемся побить свой рекорд в этом юбилейном забеге. Количество участников с каждым годом увеличивается, растет и число финишеров. Это хорошо. Кроме того, с каждым годом увеличивается количество гостей из-за рубежа, которые приезжают в Баку для участия в марафоне. Марафон был организован очень успешно», - сказал он.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева состоялся Бакинский марафон 2025.

В этом году на Бакинский марафон 2025, проходящий под девизом «Победи ветер», зарегистрировано рекордное число участников - около 28 тысяч человек. Дистанция марафона составляла 21 километр.