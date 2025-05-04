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Определился чемпион мужского забега Бакинского марафона 2025

Общество Материалы 4 мая 2025 13:51 (UTC +04:00)
Определился чемпион мужского забега Бакинского марафона 2025

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ/Trend/ — Определился победитель Бакинского марафона 2025 среди мужчин.

Как передает Trend, первым к финишу в забеге, проходившем под девизом «Победи ветер!», пришел представитель Турции Атач Сезгин.

Второе место занял украинский спортсмен Виталий Шафар, а бронзовую медаль завоевал ещё один турецкий бегун — Мурат Эмекдар.

Победители будут награждены медалями и денежными призами.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева состоялся Бакинский марафон 2025. Участие в марафоне приняли около 28 000 человек.

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