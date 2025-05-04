Стартовал Бакинский марафон 2025: ветер не соперник, а вдохновение - рекордное количество участников (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Утро в столице Азербайджана началось с дыхания ветра и одного из самых ярких и долгожданных городских праздников "Бакинского марафона 2025" - ежегодного марафона бегунов, проводимый с 2016 года по инициативе Фонда Гейдара Алиева, сообщает Trend.

Марафон проходит под традиционным девизом – "Победи ветер!".

Прекрасное весеннее утро, звучит энергичная музыка ди-джеев и группы барабанщиков - трубачей, ведущие зажигают по полной программе, маскоты добавляют в действие особый колорит, фан-зона кипит, представлены йога, тренажеры, участники разминаются и готовятся к старту...

С девизом "Победи ветер!", уже ставшим традиционным, марафон объединил не только профессиональных спортсменов, но и людей, для которых бег - это способ жизни, свободы и единения. Среди участников государственные и общественные деятели, деятели культуры, науки и образования, медийные личности, спортсмены и молодежь. Причем, количество участников в этом году стало рекордным - около 28 тысяч человек прошли регистрацию, превзойдя все показатели прошлых лет. В их числе - политики и общественные деятели, ученые и студенты, блогеры и медийные личности, актеры и художники, молодежь и пенсионеры. И все они - с одной целью: пробежать дистанцию не только ради победы, но и ради вдохновения, солидарности и веры в себя.

Бакинский марафон давно вышел за пределы одной страны, в нем участвуют бегуны из десятков государств. Особую атмосферу придаёт участие паралимпийцев и людей с ограниченными физическими возможностями и детей с синдромом Дауна. Их присутствие - напоминание о настоящем смысле таких событий: в силе духа, преодолении и общечеловеческой поддержке.

Марафон протяженностью 21 км стартовал и завершится на величественной Площади Государственного флага - символическом месте, которое словно благословляет каждого бегуна. Маршрут пролегает по Приморскому бульвару, а также по центральным улицам и проспектам Баку, превращая привычные городские пейзажи в сцену большого спортивного спектакля.

Первые три места в мужской и женской категориях будут награждены отдельно, но вне зависимости от результата, каждый, кто пересёк финишную черту, - победитель. Первые 2000 участников, финишировавших в забеге, получат медали, а всем участникам марафона и волонтерам, оказавшим поддержку в организации мероприятия, будут предоставлены сертификаты.

Для участников марафона, жителей и гостей города создана развлекательная зона на Площади Государственного флага и по различным адресам вдоль маршрута. Здесь проводятся развлекательные программы, конкурсы и спортивные мероприятия, выступления звёзд эстрады.

Город словно живёт в ритме марафона - дышит, аплодирует, вдохновляется!

Побеждая вечный бакинский ветер и дистанцию – участники, словно птицы на крыльях свободы, несут и дарят в этот мир только самые яркие эмоции.