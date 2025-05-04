БАКУ /Trend/ - Определились победители Бакинского марафона 2025, проводимого по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, победителем мужского забега в марафоне, проходившем под девизом "Победи ветер!", стал Атач Сезгин из Турции.

Вторым финишную черту пересёк украинец Виталий Шафар. Бронзовую медаль завоевал еще один представитель Турции Мурат Эмекдар.

В женской гонке быстрее всех к финишу пришла украинка Наталья Семенович. Второе место заняла Анна Юсупова, представляющая Азербайджан, а третье место заняла японская спортсменка Эрико Сома.

Победители будут награждены денежными призами и медалями.

Отметим, что на марафон зарегистрировались около 28 000 участников.