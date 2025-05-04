Президент Ильхам Алиев: Православная община Азербайджана является важным фактором межгосударственных отношений с Россией

БАКУ /Trend/ - Православная община Азербайджана является важным фактором межгосударственных отношений с Россией.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

"Мы традиционно испытываем друг к другу большую симпатию, уважение, взаимоподдержку, и рад, что прочные отношения между нашими народами создают такой фундамент межгосударственных отношений. Ну, и конечно же, православная община Азербайджана является важным фактором межгосударственных отношений. Я уверен, что они будут очень рады Вашему визиту, так же, как и все мы.

Как мы с Вами неоднократно обменивались мнениями по этому вопросу, в Азербайджане царят межконфессиональный и межнациональный мир, согласие, взаимная поддержка. Это является важным фактором устойчивого развития наших стран, потому что без этого ни о каком развитии и речи быть не может. Мы очень рады тому, как представители русской общины, православной общины активно участвуют в развитии нашей страны, в защите ее суверенитета, территориальной целостности и, в целом, вносят большой вклад, так же, как и все другие представители многочисленных народов, проживающих в Азербайджане, в общее развитие нашей страны", - сказал Президент Ильхам Алиев.