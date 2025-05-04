Депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов задержан в московском аэропорту

БАКУ/ Trend/ - По приглашению российской стороны азербайджанская делегация отбыла в Астраханскую область России для участия в мероприятиях, посвященных годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, депутат Азер Бадамов, входивший в состав делегации, был задержан в аэропорту Москвы и не допущен на рейс в Астрахань.

А.Бадамову в аэропорту сообщили, что ему запрещен въезд в РФ. Каких-либо объяснений депутату и делегации не предоставили. В настоящее время Азер Бадамов находится в самолете и возвращается.