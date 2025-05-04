Представлена программа Международного музыкального фестиваля Dream Fest 2025 в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 23 по 26 июля на солнечном побережье Каспийского моря во второй раз пройдет грандиозный музыкальный фестиваль Dream Fest. В городе-курорте Sea Breeze соберутся мировые звезды, исполнители легендарных хитов и топовые артисты, чтобы подарить зрителям четыре незабываемых дня музыки, танцев и потрясающих впечатлений, сообщили Trend Life организаторы.

Лайнап фестиваля ежедневно пополняется именами российских и мировых звезд. В этом году на Dream Fest выступят: Nicole Scherzinger, Егор Крид, Тимати, группа «Руки Вверх!», Максим Фадеев, SEREBRO, Jah Khalib, In-Grid, МОТ, Алсу, Клава Кока, Ани Лорак, EMIN, Haddaway и многие другие.

Dream Fest – это насыщенные летние каникулы на живописном берегу Каспия в гостеприимном Азербайджане. Четыре дня фееричных шоу, аутентичный восточный колорит, атмосфера легендарного фестиваля мирового уровня и увлекательная программа для гостей. Поклонники музыкального проекта, которые не смогут присутствовать в эти дни в Sea Breeze, оценят масштаб фестиваля в телевизионной версии.

Важная традиция Dream Fest – открытие памятных звезд культовых персон на аллее Sea Breeze Walk of Fame. Каждый день зрителей ждут не только концерты, но и торжественные церемонии с участием мировых знаменитостей, красная ковровая дорожка для встречи с артистами, впечатляющая развлекательная программа и много приятных сюрпризов от организаторов.

Программа фестиваля (список артистов может меняться, лайнап обновляется).

23 июля – церемония открытия с участием звезд: Nicole Scherzinger, JONY, EMIN, MONA, Асия, Sevanna, Зульфия Ханбабаева, Brandon Stone, Тунзаля Агаева, Merab Amzoevi, Roza Zergerli, AISEL, Фаик Агаев, Айгюн Кязимова и другие.

24 июля – трибьют песен Муслима Магомаева, EMIN & дуэты, Artik&Asti, Максим Фадеев, SEREBRO, Ани Лорак, Алсу, MONA, Иракли, Ирина Дубцова, Alessandro Safina, Brandon Stone, Фаик Агаев, Тунзаля Агаева, Merab Amzoevi и другие.



25 июля – день SUPER star: Aqua, «Руки вверх!», EMIN, Haddaway, In-Grid, Алсу, Алена Апина, Ottawan, Иракли, Sandra и другие.



26 июля – день SUPER hit: Егор Крид, Тимати, Клава Кока, EMIN, МОТ, JAH KHALIB, Ирина Дубцова и другие.

Международный музыкальный фестиваль DREAM FEST – проект года по версии журнала VOICE, победитель премии «Главные лица». В 2024 году грандиозный шестидневный опен-эйр на берегу моря объединил 50 000+ зрителей и 150 артистов из 10 стран, среди которых David Foster, Craig David, Jason Derulo, The Jacksons, K-Maro, Imany, Dr. Alban, Outlandish, Original Enigma Voices и многие другие.

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