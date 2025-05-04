Вырос объем бизнес-кредитов, выданных в строительном секторе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - К 1 апреля этого года объем бизнес-кредитов, выданных банками, действующими в Азербайджане, строительному сектору, достиг 1,457 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 203 миллиона манатов, или на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что в указанный период объем бизнес-кредитного портфеля банков, действующих в Азербайджане, составил 14,935 млрд манатов.

Кредитный портфель банков вырос на 13,1%, или на 1,7 млрд манатов по сравнению с показателем на 1 апреля 2024 года.