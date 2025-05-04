Я участвую в марафонах уже 4 года, и мне впервые удалось победить - Милана Халилова

БАКУ/ Trend/ - Сегодня я пробежала 21 километр под девизом «Победи ветер!». Ветер был очень сильный. Тем не менее, ветер не смог меня остановить, и результат оказался очень хорошим.

Об этом в интервью Trend заявила победительница среди женщин в категории студентов, принявшая участие в Бакинском марафоне 2025, проводимого по инициативе Фонда Гейдара Алиева, член Федерации триатлона Азербайджана Милана Халилова.

Она сообщила, что приняла участие в 4 марафонах, проходивших в 2022-2025 годах.

«Каждый год в соревнованиях принимают участие сильные спортсмены. Несмотря на это, соревнования были очень интересными и конкурентными. На предыдущих соревнованиях мне не удавалось занять призовые места. Однако на этих соревнованиях я заняла первое место среди студентов», – заявила Халилова.

Халилова также рассказала об атмосфере соревнования.

«Действительно, марафонская дистанция очень длинная, но она от этого не менее интересная. На протяжении всего пути были болельщики, которые нас поддерживали. В то же время участники соревнований поддерживали друг друга на протяжении всего пути», – отметила Халилова.