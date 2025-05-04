АБР работает с другими банками над преодолением дефицита финансирования в сфере биоразнообразия

МИЛАН/Trend/- Азиатский банк развития (АБР) сотрудничает с другими банками для устранения дефицита финансирования в сфере биоразнообразия, заявила директор по вопросам окружающей среды АБР Ёко Ватанабэ в ходе семинара «Финансирование природы для горячих точек биоразнообразия», прошедшего в рамках 58-й Ежегодной встречи АБР в Милане, передаёт Trend.

«АБР уже работает в этом направлении, и у нас есть три ключевых подхода. Первый — это работа над позитивными инвестициями. Мы стремимся к их интеграции в такие сектора, как сельское хозяйство, энергетика, транспорт и другие. И третий аспект, на который я хочу обратить внимание, — это меры предосторожности. Мы предотвращаем, избегаем и следим за тем, чтобы наши инвестиции не наносили ущерба биоразнообразию, обеспечивая нулевой негативный эффект», — подчеркнула Ватанабэ.

Она отметила, что у АБР действует политика экологических и социальных гарантий, а также внедрена новая рамочная система, которая укрепляет инвестиционные процессы, особенно в инфраструктурных проектах, с учетом целостности и связности экосистем.

По её словам, АБР также работает в таких направлениях, как управление прибрежными зонами, водно-болотными угодьями и другими природными ресурсами, оказывающими положительное влияние как на биоразнообразие, так и на экономический рост.

«В Азии есть большой потенциал создания рабочих мест, если инвестировать в природу. Такие “природоположительные” инвестиции могут создавать до 200 миллионов дополнительных рабочих мест ежегодно. Это даёт нам возможность рассматривать защиту природы не просто как обязанность, а как полноценную инвестицию», — заявила она.

Ватанабэ напомнила, что в прошлом году АБР выпустил первый среди многосторонних банков облигационный инструмент для поддержки биоразнообразия.

«Мы разместили облигации на сумму $100 миллионов для защиты природы, мобилизуя частный капитал. Это ключевой момент — мы не можем финансировать охрану биоразнообразия только за счёт государственных средств. Частные инвестиции крайне важны. Мы сотрудничаем с финансовыми рынками, разрабатываем инновационные финансовые инструменты — облигации, кредиты на биоразнообразие, механизмы “долг в обмен на природу” и другие инициативы, над которыми работает наша команда», — добавила она.

Ватанабэ подчеркнула, что АБР занимается подготовкой проектов, ориентированных на поддержку природы и её интеграцию в политику и инвестиции.

«Мы работаем над инновационными финансовыми решениями вместе с банками и партнёрами, в том числе из Европы, чтобы преодолеть значительный финансовый разрыв в сфере сохранения природы и биоразнообразия», — резюмировала она.