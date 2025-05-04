Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

Азербайджан завоевал 5 медалей на Кубке Европы по художественной гимнастике

Азербайджан Материалы 4 мая 2025 20:43 (UTC +04:00)
Азербайджан завоевал 5 медалей на Кубке Европы по художественной гимнастике

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - На Кубке Европы по художественной гимнастике, который прошел в Баку на Национальной арене гимнастики с 1 по 4 мая, сборная Азербайджана по групповым упражнениям завоевала 1 золотую и 3 бронзовые медали, а Шамс Агагусейнова (Азербайджан), выступавшая с лентой в индивидуальной программе зачета среди гимнасток в возрастной категории «юниорки», завоевала бронзовую медаль.

Как сообщает Trend, коллектив в составе Назрин Абдуллаевой, Аян Насировой, Назрин Салманлы, Илахи Бахадыровой, Шамс Муваффаги и Нилуфер Оруджлу поднялся на третью ступень пьедестала в обеих видах программы - с 5 обручами и с 5 парами булав.

Отметим, что в соревнованиях принимали участие более 170 гимнасток из 25 стран.

Лента

Лента новостей

Читать все новости