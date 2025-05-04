АБР призывает правительства и инвесторов совместно строить будущее, благоприятное для природы — Роберта Казали

МИЛАН/Trend/- Азиатский банк развития (АБР) располагает одобренными, но ещё не реализованными проектами в сфере сохранения биоразнообразия на сумму 750 миллионов долларов, заявила вице-президент АБР по финансам и управлению рисками Роберта Казали на семинаре «Финансирование природы для горячих точек биоразнообразия», прошедшем в рамках 58-й Ежегодной встречи АБР в Милане, передаёт Trend.

«Мы предпринимаем шаги, чтобы сделать инвестиции в природу мейнстримом — от подписания Совместного заявления о природе до запуска Финансового центра природных решений в 2023 году. Но мы понимаем, что это лишь начало, и потому хочу поставить перед вами задачу: как мы можем закрыть дефицит финансирования в сфере природы? И как сделать это быстро? Как мобилизовать капитал в нужных масштабах для тех зон биоразнообразия, которые больше всего в этом нуждаются?» — сказала она.

Казали подчеркнула, что в этот процесс должны быть вовлечены все — правительства, инвесторы, предприниматели и партнёры по развитию.

«Давайте перейдём от идей, конференций и обсуждений к действиям и реальному воздействию. Превратим наши амбиции в конкретные шаги. Потому что если мы действительно хотим будущее, благоприятное для природы, мы должны строить его вместе», — подчеркнула вице-президент АБР.