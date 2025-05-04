Никарагуа обвинила ЮНЕСКО в предвзятости и объявила о выходе из организации

БАКУ /Trend/ — Никарагуа вышла из состава ЮНЕСКО в знак протеста после того, как газета La Prensa была удостоена Всемирной премии ЮНЕСКО «За вклад в дело свободы печати».

Как сообщает Trend, в заявлении МИД Никарагуа отмечается, что это издание «известно своей деятельностью против правительства, пропагандой насилия и поддержкой антиценностей».

«Глубоко постыдно, что ЮНЕСКО выступает организатором и, по сути, соучастником действий, которые оскорбляют и попирают глубинные ценности национальной самобытности и культуры Никарагуа, лишены объективности и дискредитируют саму организацию.

В связи с этим правительство Никарагуа информирует о своем суверенном и окончательном решении выйти из организации», — говорится в письме министра иностранных дел, адресованном Генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле.

В ответ глава ЮНЕСКО заявила, что организация «сожалеет о данном решении», которое «лишит народ Никарагуа возможностей сотрудничества, особенно в сферах образования и культуры».