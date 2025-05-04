Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева ознакомились с творческим процессом людей, принадлежащих к уязвимым группам (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST, где наглядно ознакомились с творческой деятельностью лиц, относящимся к уязвимым группам.

Отметим, что Центр был создан по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и ведет свою деятельность с 2021 года. Центр считается первым и крупнейшим пространством инклюзивного развития и творчества на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев подробно проинформировал о деятельности Центра. Отмечалось, что в Центре проводятся тренинги и занятия в различных направлениях с целью развития навыков у людей с инвалидностью, членов семей шехидов и других представителей социально уязвимых групп. В то же время, бенефициары привлекаются к реабилитационным услугам, направленным на социально-психологическую поддержку.

Министр подчеркнул, что с момента открытия в Центре было проведено более 120 различных мероприятий. В Центре и его филиалах - «Домах DOST» в Исмаиллы и Барде были предоставлены услуги свыше 700 гражданам.

В настоящее время около 200 бенефициаров проходят обучение по различным направлениям, что способствует развитию их личных и профессиональных навыков. Было также отмечено, что изделия ручной работы, созданные бенефициарами, были представлены на ряде международных выставок, в том числе в «Арт-павильоне» Зеленой зоны COP29, где вызвали большой интерес.

Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с работой инструкторов и бенефициаров в таких областях, как гончарное дело, ковроткачество и изобразительное искусство. Затем была представлена композиция, подготовленная инструктором с инвалидностью по случаю 5 мая - Дня ковроткача, с использованием орнаментов ковров «Иреван» и карабахского «Челеби».

В рамках программы Лейла Алиева и Арзу Алиева также посмотрели инклюзивную концертную программу, представленную воспитанниками Социального учреждения номер 2 для лиц с инвалидностью до 18 лет, а также инструкторами и бенефициарами Центра инклюзивного развития и творчества DOST.

В завершение мероприятия, при участии волонтеров IDEA, на прилегающей территории Центра была проведена акция по посадке деревьев.