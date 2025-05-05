Директор АБР по Узбекистану о возможной поддержке проекта АЭС

МИЛАН /Trend/ - Азиатскому банку развития (АБР) необходимо проанализировать возможность поддержки проекта строительства атомной электростанции в Узбекистане.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала журналистам директор АБР по Узбекистану Канокпан Лао-Арайя на полях Ежегодного собрания банка в Милане.

"Что касается атомной энергетики, то это, безусловно, новое направление для АБР. Мы должны пересмотреть нашу позицию, так как здесь также существуют определённые риски", — сказала она, отвечая на вопрос о проекте малой АЭС в Джизакской области.

По ее словам, АБР пока не оказывал поддержку ни одной из стран-членов в сфере атомной энергетики.

"Это все еще находится на стадии изучения. Нам предстоит провести анализ затрат и выгод, а затем обсудить результаты совместно с правительством", — пояснила Лао-Арайя.

Тем временем, в Джизакской области уже начато строительство первых производственных объектов в рамках проекта малой атомной электростанции. Работы официально стартовали 15 апреля с создания инфраструктурной базы, которая станет ключевым элементом на этапе возведения энергоблоков. На территории базы разместятся административные здания, производственные цеха, склады и крупные сборочные помещения.

В рамках соглашения, подписанного между Узбекистаном и Россией 27 мая 2024 года, в Джизакской области будет построена малая АЭС общей мощностью 330 МВт. Станция будет состоять из шести реакторов мощностью по 55 МВт каждый.