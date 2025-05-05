Реформы в национальном законодательстве открывают широкие возможности для развития фармацевтической отрасли - Теймур Мусаев

БАКУ /Trend/ - Реформы в национальном законодательстве, проводимые за последние годы, созданная благоприятная бизнес-среда, а также привлекательные инвестиционные условия открывают широкие возможности для развития фармацевтической отрасли.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на проходящей в Баку международной конференции "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра".

По словам министра, в особых экономических зонах, созданных на территории Азербайджанской Республики, создаются фармацевтические предприятия, оснащенные современными технологиями и оборудованием, а также подписаны соглашения о сотрудничестве с зарубежными партнерами по созданию совместных фармацевтических предприятий.

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