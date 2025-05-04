В АБР призвали учитывать гендерный фактор в борьбе с экстремальной жарой

МИЛАН/ Trend/ - Мир уже пересёк критический температурный порог в 1,5 градуса по Цельсию, и климатический кризис стал реальностью, а не сценарием будущего.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил Бруно Карраско, генеральный директор Департамента по изменению климата и устойчивому развитию Азиатского банка развития (АБР), выступая на семинаре «Защита будущего от жары: решения, укрепляющие устойчивость женщин к экстремальной жаре», прошедшем в рамках ежегодной встречи АБР в Милане.

«Всемирная метеорологическая организация подтвердила, что 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура превысила доиндустриальный уровень на 1,55 градуса, — мы фактически преодолели критический порог в 1,5 градуса на протяжении целого календарного года. Это не сценарий будущего — это наше настоящее», — отметил Карраско.

Он также добавил, что в марте 2025 года была зафиксирована самая тёплая мартовская температура в истории, с такими же показателями повышения на 1,55 градуса. «Мир нагревается быстрее, чем когда-либо, и мы наблюдаем всё более длинные, жаркие и частые волны жары. Это не только угрожает жизням, но и подрывает средства к существованию и экосистемы», — заявил он.

Карраско подчеркнул важность ранних систем оповещения, которые способны спасти жизни во время экстремальной жары. «Для этого необходимо использовать каналы коммуникации, которым женщины доверяют и к которым они имеют доступ задолго до того, как жара станет смертельной угрозой. Здравоохранение должно быть готово справляться с последствиями экстремальной жары, особенно для наиболее уязвимых категорий», — пояснил он.

По мнению представителя АБР, финансовые инструменты, такие как параметрическое страхование, играют важную роль, позволяя быстро выплачивать компенсации женщинам, потерявшим доход из-за жары. «Гендерно ориентированные меры против экстремальной жары должны учитывать конкретный жизненный опыт женщин. Когда политика разрабатывается с учётом их реалий, усилия по созданию устойчивости становятся гораздо более эффективными», — добавил он.

Карраско также обратил внимание на необходимость устранения дефицита данных: «Для укрепления долгосрочной устойчивости важно закрыть существующие информационные пробелы. Нам нужно больше научных данных, больше фактов и, конечно же, инвестиций в сбор статистики с гендерным разложением. Женские голоса в науке, планировании и принятии решений должны стать ещё более заметными».

«Риски возрастают, но растут и возможности для создания более инклюзивных и эффективных мер против экстремальной жары. Когда женщины ведут за собой, сообщества могут преодолеть жару, становясь сильнее и устойчивее», — подвёл итог своё выступление Бруно Карраско.