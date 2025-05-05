БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев выделил средства на проведение ремонтно-восстановительных работ в мечети Имама в поселке Амирджан Сураханского района города Баку.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Для проведения ремонтно-восстановительных работ в мечети Имама, расположенной в поселке Амирджан Сураханского района города Баку, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Государственному комитету по работе с религиозными образованиями Азербайджанской Республики 600,0 (шестьсот) тысячи манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения",- говорится в распоряжении главы государства.