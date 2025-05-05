Подписан документ о сотрудничестве в области ветеринарии между Азербайджаном и Беларусью

БАКУ /Trend/ - 5 мая в Кабинете министров Азербайджана в рамках расширенной встречи премьер-министра Азербайджана Али Асадова и премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина состоялось подписание документа о сотрудничестве в области ветеринарии.

Как сообщает в понедельник Trend, документ «План мероприятий на 2025-2027 годы по сотрудничеству в области ветеринарии между Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь» подписали председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Гошгар Тахмазли и первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Александр Ломский.

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