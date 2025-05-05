АБР готов выделить до $10 млрд на реализацию проекта Энергетической сети АСЕАН

МИЛАН /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) готов выделить до 10 миллиардов долларов на реализацию проекта Энергетической сети АСЕАН, заявил президент АБР Масаато Канда на церемонии открытия заседания Совета управляющих в Милане, передает Trend.

«Мы стоим на переднем крае энергетической революции благодаря таким инициативам, как Энергетическая сеть АСЕАН, которая модернизирует и объединит энергосистемы стремительно развивающихся экономик Юго-Восточной Азии. АБР готов выделить до 10 миллиардов долларов на воплощение этой идеи в реальность», — подчеркнул он.

Канда отметил, что банк наращивает инвестиции в устойчивую инфраструктуру, восстановление и защиту экосистем, а также помощь уязвимым сообществам в адаптации к миру, подверженному всё более серьёзным климатическим и экологическим рискам.

«Мы активно инвестируем в цифровизацию. Доступ к надежным, доступным и безопасным цифровым услугам — это основа новых возможностей. Поддержка АБР в области цифровых технологий помогает миллионам людей получить доступ к формальным финансовым услугам, модернизирует платежные платформы и способствует внедрению национальных цифровых удостоверений личности в странах Тихоокеанского региона и за его пределами. Это снижает издержки, повышает прозрачность и укрепляет доверие», — отметил президент банка.