Я приехал в Баку побеждать - победитель Бакинского марафона 2025

БАКУ/ Trend/ - В Баку очень гостеприимные и добрые люди.

Как сообщает Trend, об этом заявил победитель Бакинского марафона 2025, проводимого под девизом «Победи ветер!» Атач Сезгин.

Спортсмен отметил, что соревнования прошли для него очень позитивно.

«Ветер был очень сильным, он меня немного утомил. Но сейчас я в порядке. Была большая поддержка. Все болельщики выкрикивали мое имя по пути. Это меня очень мотивировало. Я рекордсмен Турции в беге на 10 километров. Я много раз становился чемпионом. Когда я приехал сюда, я знал, что одержу победу, я приехал, чтобы победить. И я победил», — заявил Атач Сезгин.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева состоялся Бакинский марафон 2025.

На Бакинский марафон 2025, проходящий под лозунгом «Победи ветер!», зарегистрировалось рекордное количество участников — до 28 000 человек.