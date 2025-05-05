Азербайджан увеличил доходы от экспорта золота

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года из Азербайджана было экспортировано золота на сумму 65,2 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на апрельский выпуск "Обзора экспорта", опубликованный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно информации, это на 46,7 миллиона долларов США, или в 3,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Только в марте Азербайджан экспортировал золота на сумму 25 миллионов долларов США, что на 13,3 миллиона долларов США, или в 2,1 раза больше, чем в том же месяце 2024 года.

Отметим, что экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору в январе-марте этого года увеличился на 14,7% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил 771,9 млн долларов США.