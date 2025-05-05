Назван объем производства энергии в Азербайджане за счет бытовых отходов

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане образовалось 4,4 тыс. тонн отходов, что на 6,8% больше, чем годом ранее, из них 69,3% составили твердые бытовые отходы, 30,7% - различные виды отходов, образовавшиеся в результате производственной деятельности предприятий.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно информации, из 3,025 тыс. тонн твердых бытовых отходов, образовавшихся в прошлом году, 80,5% было вывезено на полигоны для утилизации, 19,2% - использовано для получения энергии.

За счет бытовых отходов было произведено 232,5 миллиона кВтч электроэнергии, что на 4,3% больше, чем в 2023 году.