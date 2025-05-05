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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)

Общество Материалы 5 мая 2025 01:49 (UTC +04:00)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/ Trend/ - 4 мая на главной сцене Sea Breeze Event Hall состоялась церемония закрытия фестиваля Nine Senses Fest после трехдневной насыщенной программы.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основательница арт-центра Nine Senses и президент Федерации йоги Азербайджана Лейла Алиева.

В рамках церемонии закрытия с программой Healing Evening выступил певец Чингиз Мустафаев.

После концерта команда Vibrosoundlab представила заключительный Ecstatic Dance.

Таким образом, завершилась трехдневная программа, охватившая более ста мероприятий - занятия по йоге, сеансы медитации, лекции по традиционной медицине и арт-терапии, а также выступления музыкальных и танцевальных коллективов.

Напомним, что фестиваль был проведен при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основательницы арт-центра Nine Senses и президента Федерации йоги Азербайджана Лейлы Алиевой.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)
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