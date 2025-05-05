Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии закрытия Международного фестиваля йоги «Nine Senses Fest» (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 4 мая на главной сцене Sea Breeze Event Hall состоялась церемония закрытия фестиваля Nine Senses Fest после трехдневной насыщенной программы.
Как сообщает Trend, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основательница арт-центра Nine Senses и президент Федерации йоги Азербайджана Лейла Алиева.
В рамках церемонии закрытия с программой Healing Evening выступил певец Чингиз Мустафаев.
После концерта команда Vibrosoundlab представила заключительный Ecstatic Dance.
Таким образом, завершилась трехдневная программа, охватившая более ста мероприятий - занятия по йоге, сеансы медитации, лекции по традиционной медицине и арт-терапии, а также выступления музыкальных и танцевальных коллективов.
Напомним, что фестиваль был проведен при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основательницы арт-центра Nine Senses и президента Федерации йоги Азербайджана Лейлы Алиевой.