Президент АБР назвал пять стратегических приоритетов на будущее

МИЛАН/ Trend/ - Мы должны поставить людей на первое место, заявил президент Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда, представляя видение будущего банка на ежегодном собрании АБР в Милане, сообщает Trend.

Канда выделил пять стратегических приоритетов, которые определят курс банка на ближайшие годы.

«Существуют возможности для улучшения жизни общества и активного применения передовых технологических инноваций», — отметил Канда, добавив, что АБР, как никогда ранее, несет ответственность за помощь странам на «переломном этапе — в период высоких рисков и больших возможностей».

Канда подчеркнул, что банк стремится быть «более накопительным, гибким и проактивным», ставя во главу угла преобразование жизни, особенно наиболее уязвимых слоев населения, и вселяя надежду в будущее поколение.

Он выделил пять ключевых направлений работы АБР:

1. Развитие частного сектора, включая смелый план по увеличению операций в этой сфере в четыре раза — до 13 миллиардов долларов в год.

2. Цифровая трансформация — использование инноваций для инклюзивного роста.

3. Борьба с изменением климата — расширение финансирования и поддержка устойчивой инфраструктуры.

4. Региональная взаимосвязанность и интеграция — укрепление сотрудничества и трансграничных связей.

5. Расширение прав и стабильности — акцент на социальную интеграцию, гендерное равенство и развитие человеческого капитала.

«В частности, мы объявили об амбициозной программе трансформации продовольственной системы стоимостью 40 миллиардов долларов», — сказал Канда, отметив важность этого шага на пути к устойчивому развитию и продовольственной безопасности в регионе.

Он завершил свою речь, еще раз подчеркнув свой главный принцип: «Мой принцип — ставить людей на первое место. Мы хотим изменить жизнь самых уязвимых, вселить оптимизм и построить светлое будущее для следующего поколения».