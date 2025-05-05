В Нахчыване создается соответствующее управление Аппарата МИД Азербайджана - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о мерах по обеспечению деятельности министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, согласно указу, утверждается "Положение о министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики".

Утверждается "Структура министерства иностранных дел Азербайджанской Республики".

Кабинету министров Азербайджанской Республики в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О дипломатической службе" поручено подготовить и в трехмесячный срок представить Президенту Азербайджанской Республики новые проекты положений о посольствах, постоянных представительствах, консульствах и почетных консулах Азербайджанской Республики;

в месячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения относительно размера должностного оклада сотрудников дипломатической службы, проходящих службу в министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики, и о надбавках к должностным окладам в зависимости от стажа дипломатической службы, дипломатического ранга, представительства, полномочий, а также о других гарантиях этих работников;

решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики на базе своего Управления в Нахчыванской Автономной Республике должно принять меры по созданию соответствующего управления аппарата министерства иностранных дел Азербайджанской Республики; принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из настоящего указа.

Указом в структуру министерства иностранных дел Азербайджанской Республики включен аппарат министерства иностранных дел Азербайджанской Республики – управления и отделы, а также дипломатические представительства и консульства Азербайджанской Республики.