В Баку состоялся бизнес-форум Азербайджан-Беларусь (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялся бизнес-форум Азербайджан-Беларусь.

Как сообщает в понедельник Trend, в мероприятии приняли участие исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, представители деловых кругов двух стран, а также другие официальные лица.

Выступая на бизнес-форуме Юсиф Абдуллаев отметил, что в первом квартале 2025 года товарооборот межде Азербайджаном и Беларусью превысил 100 миллионов долларов.

По его словам, торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами демонстрирует устойчивую положительную динамику: "Экспорт азербайджанской продукции в Беларусь вырос на 82 процента и составил 18 миллионов долларов", - отметил он.

Ю.Абдуллаев также подчеркнул активное продвижение азербайджанской алкогольной продукции в белорусской столице: "Мы наблюдаем растущий интерес к азербайджанским винам в Минске. Это один из показателей укрепляющихся экономических связей".

Говоря о визите премьер-министра Азербайджана в Беларусь осенью прошлого года, он отметил, что визит стал важным этапом в развитии двусторонних связей и достигнутые тогда договорённости о продолжении диалога уже приносят конкретные результаты.

Ю.Абдуллаев подчеркнул, что в рамках нынешнего визита белорусской делегации в Азербайджан проходят масштабные мероприятия, в том числе деловые встречи и B2B-сессии, нацеленные на укрепление экономических связей.

Он также рассказал о проектах Азербайджана и Беларуси в Восточно-Зангезурском экономическом районе: "В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах ведутся масштабные восстановительные работы. Прорабатываются различные модели партнёрства с зарубежными компаниями, в том числе с белорусскими. Реализуются проекты по созданию умных деревень и аграрных поселков", - отметил он.

Исполнительный директор AZPROMO также сказал, что азербайджанская минеральная вода "Истису" в ближайшее время появится на рынке Беларуси: "Уже подписан контракт на поставку минеральной воды "Истису" в Беларусь. Продукция направлена на лабораторные испытания, и мы рассчитываем на скорое начало регулярного экспорта".

Выступая на бизнес-форуме председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов сказал, что Азербайджан вошел в число ведущих экспортных партнеров Беларуси.

"По итогам прошлого года Азербайджан поднялся с 13-го на 11-е место среди торговых партнёров Беларуси и занял седьмую строчку по объёму экспорта. Это результат системной работы наших компаний и регулярных двусторонних визитов", - отметил Мятликов.

По его словам, в 2024 году товарооборот мужду нашими странами увеличился на 46 процентов. Наиболее заметный рост показали поставки белорусской мясной и молочной продукции, нефтепродуктов и лесоматериалов.

"Рост товарооборота на 46 процентов говорит о том, что бизнес наших стран активно осваивает новые ниши на рынках друг друга", - подчеркнул он.

"Азербайджан за год уверенно продвинулся вверх в нашем экспортном рейтинге, что свидетельствует о поступательном развитии экономического сотрудничества", - добавил Мятликов.

Затем по итогам мероприятия были подписаны следующие документы:

- меморандум между Белорусской универсальной товарной биржей и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана;

- три договора на поставку продукции между компаниями "Мостовдрев" и "Сосна";

- договор на поставку продукции компании "Камволь" и "Smart Style";

- договор на поставку продукции компании "Спартак" и AZNUR;

- соглашение о сотрудничестве между "Минским молочным заводом Nº 1" и AZNUR;

- соглашения о сотрудничестве между "Минским молочным заводом Nº 1" и "Araz Supermarket";

- соглашения о намерениях между "Марк Формель" и "N-Qrup".

Отметим, что перед форумом состоялись B2B-сессии.

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