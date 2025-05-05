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В Азербайджане сокращен срок специализированной экспертизы для госрегистрации лекарственных средств - министр

Общество Материалы 5 мая 2025 10:38 (UTC +04:00)
В Азербайджане сокращен срок специализированной экспертизы для госрегистрации лекарственных средств - министр
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Согласно изменениям, внесенным в закон Азербайджанской Республики "О лекарственных средствах", срок специализированной экспертизы, проводимой в целях государственной регистрации лекарственных средств, сокращен до 90 календарных дней.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на проходящей в Баку международной конференции "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра".

По словам министра, в законодательство добавлена новая статья, устанавливающая порядок признания иностранной регистрации.

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