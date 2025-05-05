Узбекистан рассчитывает на усиление поддержки АБР в повышении связности в Центральной Азии

МИЛАН /Trend/ - Узбекистан рассчитывает на расширение поддержки со стороны Азиатского банка развития (АБР) в вопросах улучшения региональной связности в Центральной Азии.

Об этом заявил первый заместитель министра экономики и финансов Узбекистана Илхом Норкулов, выступая на бизнес-сессии управляющих АБР, передаёт специальный корреспондент Trend из Милана.

«АБР остаётся одним из наших самых ценных и крупных партнёров по развитию. За последние пять лет банк выделил более 5,4 миллиарда долларов на поддержку наших национальных приоритетов. Мы также значительно выиграли от технической помощи АБР в различных сферах — от развития малого и среднего бизнеса до "зелёного" перехода и наращивания потенциала, совместно готовя и реализуя реформы», — отметил он.

По словам Норкулова, в соответствии с партнёрской стратегией на 2024–2028 годы АБР продолжает тесно сотрудничать с правительством Узбекистана и другими ключевыми заинтересованными сторонами, разделяя общее стремление к преобразованию экономики страны в более устойчивую, инклюзивную и экологически ориентированную.

«Мы с оптимизмом смотрим в экономическое будущее. В 2025–2026 годах ожидаем сохранить темпы роста на уровне не ниже 6%. Однако мы сталкиваемся с новыми вызовами и неопределённостью в глобальной экономике.

В этом контексте укрепление регионального и трансграничного партнёрства приобретает особую значимость. Цифры говорят сами за себя: объём торговли с центральноазиатскими странами вырос в 2,5 раза — с 3,3 миллиарда в 2017 году до 8,1 миллиарда в 2024-м. Это свидетельствует о росте экономической предсказуемости и доверия внутри региона и за его пределами. Мы намерены сохранить этот импульс путём расширения сотрудничества с Центральной Азией и Кавказом. В этой связи мы рассчитываем на усиленную поддержку АБР в ряде ключевых направлений. Во-первых, в улучшении региональной связности, совместной борьбе с изменением климата и оптимизации управления водными ресурсами. АБР может внести вклад в эти усилия посредством наращивания потенциала и реализации региональных проектов. Во-вторых, за счёт упрощения проектных процедур и использования национальных систем закупок», — отметил он.

Норкулов подчеркнул, что после положительной оценки со стороны Всемирного банка сроки закупок в рамках проектов в Узбекистане были сокращены с 4–6 месяцев до всего лишь 10 дней.

«С учётом роста нашего институционального потенциала мы считаем, что сейчас подходящий момент для АБР принять аналогичный подход, чтобы ускорить реализацию проектов. В-третьих, мы приветствуем институциональные преобразования, происходящие в АБР, и поддерживаем дальнейшую децентрализацию экспертизы в региональные хабы — особенно для оперативного реагирования на запросы по технической помощи, вопросам климата, водных ресурсов и связности.

Несмотря на глобальную экономическую нестабильность, Центральная Азия выделяется как регион устойчивого роста и стабильности. Совокупный внешний торговый оборот региона достиг почти 95 миллиардов долларов в 2024 году. Чтобы сохранить эту положительную динамику, мы надеемся на дальнейшую активную поддержку АБР в укреплении региональных экономических связей и устойчивого развития», — добавил он.