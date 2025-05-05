Азербайджан внесёт 2 миллиона долларов в 14-й Азиатский фонд развития

МИЛАН/Trend/ - Азербайджан внесёт общий вклад в размере 2 миллионов долларов в 14-й Азиатский фонд развития (ADF 14).

Об этом говорится в заявлении министра финансов Сахиля Бабаева для бизнес-сессии управляющих банка, передаёт специальный корреспондент Trend из Милана.

«Я хотел бы подчеркнуть важнейшую роль, которую Азиатский фонд развития играет в борьбе с изменением климата и в поддержке беднейших и наиболее уязвимых стран региона. Фонд обеспечивает необходимыми финансовыми ресурсами для решения актуальных экологических задач», - отметил он.

Министр подчеркнул, что Азербайджан поддерживает деятельность ADF, признавая его значимость в преодолении климатических вызовов и продвижении устойчивого развития в регионе.

«В этой связи хочу проинформировать Совет управляющих, что мы приняли необходимые меры для внесения вклада в размере 2 миллионов долларов в ADF 14», — сообщил министр.