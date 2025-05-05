В Гянджинской государственной филармонии состоялся авторский вечер Мамедаги Умудова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова при содействии Азербайджанской национальной консерватории прошёл авторский вечер заслуженного деятеля искусств, профессора, композитора Мамедаги Умудова под символичным названием "Карабах - это Азербайджан", сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Вечер объединил ценителей музыки и почитателей творчества мастера, создав атмосферу высокой духовности и патриотического подъёма. С речами выступили автор идеи мероприятия, заслуженный работник образования, старший преподаватель и ведущий концертмейстер Азербайджанской национальной консерватории Светлана Ахмедова и доктор философии по искусствоведению, заведующая кафедрой этномузыкологии, профессор Жаля Гуламова, высоко оценив вклад композитора в развитие национального музыкального искусства и идейную силу его произведений.

Мамедага Умудов, отвечая на вопросы гостей и участников вечера, поделился воспоминаниями о своём творческом пути, рассказал о создании своих знаковых произведений "Qarabağ Azərbaycandır", “İncinin arzuları”, "Qələbəyə doğru" əsərlərindən, “Prelüdlər”, приоткрыв слушателям завесу своего вдохновения.

Произведения композитора в этот вечер были исполнены лауреатами республиканских и международных конкурсов, концертмейстерами кафедры народных инструментов Азербайджанской национальной консерватории - Реной Имановой (фортепиано), Айсель Шахбазлы, магистром Самиром Асадлы (тар), а также ученицей Гимназии искусств при АНК Джалалой Исмаилзаде (виолончель).

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