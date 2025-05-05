Принцесса Королевства Марокко посетила Шехидляр хиябаны

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане принцесса Королевства Марокко Лалла Хаснаа 5 мая посетила Шехидляр хиябаны.

Как сообщает в понедельник Trend, Лалла Хаснаа с уважением почтила память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила венок к монументу «Вечный огонь».

Гостья, полюбовавшаяся с самой высокой точки Баку панорамой нашей столицы, была проинформирована об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по благоустройству и созиданию.