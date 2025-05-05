Проект Black Sea Cable в числе приоритетов сотрудничества Грузии с АБР – министр

МИЛАН /Trend/ - Проект Black Sea Cable, предусматривающий поставку “зеленой” энергии из Азербайджана в Европу, входит в число приоритетных направлений сотрудничества Грузии с Азиатским банком развития (АБР), заявил министр финансов Грузии, управляющий АБР от этой страны Лаша Хуцишвили, выступая на бизнес-сессии АБР, передаёт специальный корреспондент Trend из Милана.

«Обеспечение энергетической безопасности и независимости за счёт увеличения производства возобновляемой энергии, надёжность энергоснабжения через системы накопления энергии, расширение инфраструктуры передачи и подключения, в том числе за счёт предстоящего проекта подводного электроэнергетического кабеля через Чёрное море, развитие транспортной, цифровой, водной и муниципальной инфраструктуры, реформирование корпоративного управления, инвестиции в человеческий капитал и внедрение инноваций, таких как искусственный интеллект — всё это является частью нашей повестки дня», — отметил он.

Хуцишвили подчеркнул, что 58-е ежегодное собрание АБР предоставляет отличную возможность для диалога, установления деловых связей и поиска новых партнёрств.

«Грузия проявила исключительную устойчивость в достижении своих целей развития. С начала пандемии постоянными были только неопределённости, но они проявлялись в разных формах. Средний экономический рост Грузии за последние четыре года составил более 9,5% в год и продолжает уверенный старт в 2025 году. Наши политические приоритеты в условиях неопределённости — это сохранение макроэкономической стабильности, готовность к возможному завершению временных положительных факторов, снижение негативных последствий и обеспечение устойчивости масштабных инвестиционных проектов и структурных реформ, а также реагирование на геополитические вызовы», — добавил министр.

Он также отметил, что Грузия продолжает успешное сотрудничество с АБР в рамках диверсифицированного портфеля проектов на сумму около 5,1 млрд долларов, охватывающего как государственный, так и частный секторы.

«Мы уверены в дальнейшем сотрудничестве с АБР в приоритетных для Грузии направлениях», — заключил Хуцишвили.