Бакинский марафон поймал ветер победы - праздник любящих жизнь, торжество духа и движения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана снова звучал бег, музыка и аплодисменты: Бакинский марафон 2025, организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева, стал настоящим торжеством духа и движения. Под девизом "Победи ветер!" около 28 000 участников зарегистрировались для участия, включая более сотни медийных лиц и звезд, сообщает Trend Life.

Восьмой по счету марафон объединил не только спортсменов, но и известных политиков, культурных деятелей, представителей интеллигенции и просто тех, кто любит жизнь в ее самом ярком проявлении. Участники прибыли не только со всех уголков Азербайджана, но и из более чем 20 стран мира - Германии, США, Австралии, Бахрейна, ОАЭ, Великобритании, Франции, Индии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Узбекистана, Польши, России, Турции, Украины, Японии и т.д.

Особое место в марафоне заняли люди с ограниченными возможностями здоровья и дети с синдромом Дауна. Их участие - мощный символ инклюзивности, силы воли и человеческого единства.

Хотя официальный старт был назначен на 10:00, Площадь Государственного флага зажила марафонским ритмом уже с раннего утра. Пока спортсмены разогревались под ритмы утренней йоги и разминки, фан-зона пестрела красками и эмоциями: герои Астерикса и Обеликса встречали гостей, гостей развлекали артисты на ходулях и маскоты, зажигал DJ Pancho, а ведущий Сянан Шафизаде создал настроение большого спортивного праздника.

Именно народная артистка Айгюн Кязымова, выстрелом из стартового пистолета и своими хитами, торжественно открыла марафон. Символично, что забег стартовал под музыку: ведь этот марафон - не только про спорт, но и про творчество, энергию и единство.

Маршрут охватил Приморский бульвар и центральные улицы столицы, длиной в 21 километр, с развлекательными точками вдоль всего пути - чтобы участники не только бежали, но и радовались под аплодисменты бакинцев и гостей столицы.

Атач Сезгин из Турции одержал победу в мужском забеге марафона. Украинец Виталий Шафар пересек финишную черту вторым. Бронзовую медаль завоевал еще один представитель Турции Мурат Эмекдар. В женской гонке быстрее всех к финишу пришла украинка Наталья Семенович. Второе место заняла Анна Юсупова, представляющая Азербайджан, а третье место заняла японская спортсменка Эрико Сома. Призы в размере 3000, 2000 и 1000 манатов, медали и дипломы были вручены занявшим первые 3 места соответственно, а также медалями и сертификатами. Отдельные номинации отметили студентов, корпоративных команд и паралимпийцев, самых юных и пожилых - ведь каждый, кто вышел на этот марафон, уже победил.

Бакинский марафон-2025 вновь доказал: спорт - это не только сила мышц, но и сила сердец. И если есть ветер, его можно победить. Особенно вместе!

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