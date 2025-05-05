Поэзия в камне и бронзе, каждая - как дыхание эпохи! Звук души скульптора Акифа Аскерова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Национальный музей искусств Азербайджана наполнился особой атмосферой - здесь открылась выставка под поэтичным названием "Звук души", посвящённая 85-летию одного из титанов азербайджанского изобразительного искусства, народного художника, скульптора Акифа Аскерова (1940-2023), сообщает Trend Life.

Этот вечер стал больше, чем просто открытием экспозиции - это была настоящая встреча поколений, воспоминаний и искусства, которое говорит без слов. В залах музея собрались не только деятели культуры, коллеги и ученики мастера, но и те, кто просто искренне любит и чувствует искусство.

С искренними словами и воспоминаниями выступили директор музея, кандидат философских наук по искусствоведению Ширин Меликова, президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли, ректор Азербайджанской академии художеств, народный художник Натиг Алиев, народные художники Омар Эльдаров, Салхаб Мамедов, заслуженный деятель искусств Чингиз Фарзалиев, и представитель семьи скульптора Ровшан Гусейнов. Их речи звучали как признание в любви не только к человеку, но и к его творческому наследию - глубокому, честному, живому.

А затем - путешествие по выставке: около 60 произведений, каждая - как дыхание эпохи. Станковая скульптура и графика, привезённые из музейных и семейных коллекций, охватывают десятилетия творчества мастера. Малые формы пластики оживают в образах женщин, балерин, стариков. А тонкие, наполненные философией рельефы по мотивам "Хамсе" великого Низами словно приглашают в мир поэзии, высеченной из камня и бронзы.

Особый уголок посвящён самой мастерской художника: его рабочий стол, инструменты, награды и дипломы - немое, но пронзительное напоминание о пути, пройденном с любовью и самоотдачей.

Выставка открыта до 3 сентября, и, если вы ищете не просто культурное событие, а встречу с душой мастера - вам сюда.

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